Ребенок и мужчина пострадали в ДТП на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог

Столкнулись на проезжей части Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
12-летний ребенок и мужчина 40 лет пострадали в ДТП на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог вечером 25 декабря. Информация об этом поступила от отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Автоинспекторы предварительно выяснили, что 40-летняя владелица Chevrolet Cobalt не уступила дорогу и врезалась в автомобиль Toyota Camry.
- В итоге травмы получили мальчик, который находился в Chevrolet, и пассажир Toyota, - рассказали представители УГИБДД.
Сейчас обстоятельства случившегося более детально выясняют сотрудники МВД. Донских водителей просят строго соблюдать правила и быть предельно осторожными за рулем.
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