В Ростове-на-Дону легковушка Audi после столкновения с автобусом врезалась в ресторан

Водитель и пассажир иномарки получили травмы. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове во время утреннего ДТП иномарка Audi зацепила автобус, а потом влетела в жилое здание с рестораном. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Авария произошла рано утром 25 декабря на улице Красноармейской. Предварительно, машина ехала по крайней левой полосе, потом врезалась в переднюю левую часть автобуса № 98 и на полном ходу влетела в стену постройки.

Известно, что за рулем находился 21-летний водитель. Молодой человек и его 42-летний пассажир в итоге попали в больницу. Сама же легковушка получила довольно серьезные повреждения и выглядела так, будто восстановлению больше не подлежит. У машины полностью сорвало крышу и лобовое стекло, выпала одна из дверей, был сильно помят капот.

Добавим, вчера вечером на трассе М-4 «Дон» водитель «КамАЗа» насмерть сбил пешехода. Предварительно, водитель большегруза вовремя не заметил человека, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспорта. Трагедия произошла вблизи пешеходного перехода.

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