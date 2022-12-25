В Ростовской области ищут водителя легковушки, который сбил 15-летнюю девочку и уехал

Несчастный случай произошел на улице Боженова в Новошахтинске. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области разыскивают водителя белой легковушки, который сбил 15-летнюю девочку и уехал. Несчастный случай произошел 25 декабря.

По данным УГИБДД около 13:40 на улице Боженова в Новошахтинске владелец Lada Granta, разворачиваясь, наехал на подростка, которая шла по обочине. Пострадавшей в итоге потребовалась разовая медицинская помощь.

Если вы видели случившееся или запомнили нарушителя, нужно обратиться в дежурную часть городского отдела Госавтоинспекции.

АЛЛО!

Телефон дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Новошахтинску: 8 (863) 695-05-14

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