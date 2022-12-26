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НовостиОбщество26 декабря 2022 4:38

В 2023 году в Ростовской области прожиточный минимум составит 13,5 тысяч рублей

Для пенсионеров эта сумма составит 11, 6 тысяч рублей
Лейла МИРИШОВА
Однако, минимальный доход в Ростовской области составляет 14 375 рублей.

Однако, минимальный доход в Ростовской области составляет 14 375 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2023 году размер минимального дохода в донском регионе составит 13 513. Об этом сообщается в постановлении правительства Ростовской области.

Так, прожиточный минимум работающих жителей составит 14 729 тысяч. У пенсионеров эта сумма достигнет 11 621 рубля, а для детей – 13 579 рублей.

Отметим, что последний раз прожиточный минимум менялся в июне 2022 года. Тогда сумма составляла 13 085 рублей. Для работающих жителей – 14 263 рубля, пенсионеров – 11 253, а детей – 13 319. Однако, минимальный доход в Ростовской области составляет 14 375 рублей.

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