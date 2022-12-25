Жительница Дона лишилась всех своих сбережений после «операции по задержанию мошенников»

Сейчас обманщиков, которые украли деньги, ищет полиция Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области жительница одного из хуторов лишилась всех своих накоплений после «операции по задержанию мошенников». Аферисты разыграли перед женщиной целый спектакль, и она настолько поверила, что участвует в серьезном деле, что выполнила все требования и даже установила на телефон хакерскую программу.

«ПОЛИЦИИ» НУЖНА БЫЛА ПОМОЩЬ

Все началось по классической схеме, с телефонного звонка. Женщина подняла трубку и узнала, что говорит с «полицейским», которому нужна помощь. Мужчина в двух словах пояснил, что ищет агента под прикрытием, якобы нужно было вывести преступников на чистую воду.

Собеседница внезапно для самой себя осмелела и согласилась на риск. Тогда липовый страж порядка попросил никому не говорить о новой работе и ждать указаний.

После этого жительнице Дона перезвонил уже «сотрудник банка», переслал шпионскую программу и потребовал установить на телефон. Неведомое ПО, по словам мужчины, должно было «отслеживать мошенников», но на деле открыло зеркальный доступ к онлайн-банку жертвы. От ее имени участники виртуальной банды оформили кредиты на 145 тысяч рублей, а потом все эти деньги и небольшие сбережения пострадавшей перевели на свой счет.

Пока происходили финансовые махинации, владелице онлайн-кабинета один за одним приходили оповещения, но она не реагировала на них, ведь в этот момент «шла важная полицейская операция». Женщина не сразу поняла, что ее обманули. В итоге ей пришлось обращаться со своей историей уже к настоящим стражам порядка.

ПРЕСТУПНИКИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Мошенники придумывают все новые психологические схемы. Буквально недавно в Ростовской области в похожую ситуацию попал мужчина, который едва не оформил на себя максимальный кредит по просьбе лже-следователя.

Полицейские напоминают: не доверяйте незнакомцам. Лучше вовсе не поднимать телефонную трубку с чужим номером, но, если все-таки подняли, не спешите выполнять требования собеседников. Всю информацию нужно лично подтверждать в офисах организаций или по официальным телефонам. Ни полицейские, ни сотрудники банков не будут привлекать к борьбе с аферистами простых людей.

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