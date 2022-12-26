В Ростовской области пропал 35-летний мужчина

В день ухода он был одет в черную куртку с капюшоном. Фото: "ЛизаАлерт"

В Батайске разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Егор Пазин вышел из дома 14 декабря. После чего связь с ним пропала, мужчина не отвечает на звонки и смс. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но после безуспешных попыток обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Егора – около 180 сантиметров. У него плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день ухода он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные полуботинки и того же цвета шапка.

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