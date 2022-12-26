Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 5:15

В Ростовской области пропал 35-летний мужчина

Егор Пазин не выходит на связь с близкими с 14 декабря
Лейла МИРИШОВА
В день ухода он был одет в черную куртку с капюшоном. Фото: "ЛизаАлерт"

В день ухода он был одет в черную куртку с капюшоном. Фото: "ЛизаАлерт"

В Батайске разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Егор Пазин вышел из дома 14 декабря. После чего связь с ним пропала, мужчина не отвечает на звонки и смс. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но после безуспешных попыток обратились в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Егора – около 180 сантиметров. У него плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день ухода он был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные полуботинки и того же цвета шапка.

АЛЛО!

112 или 8 800 700 54 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове без вести пропал 17-летний парень

Артем Сазонов не выходит на связь с близкими больше двух дней

(Подробности)