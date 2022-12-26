В исправительную колонию Ростовской области пытались передать наркотики

По данным фактам проводятся проверки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительную колонию №1 в Ростовской области пытались передать запрещенные вещества. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.

По информации ведомства, местная жительница пришла на длительное свидание с одним из заключенных. Перед встречей ее досмотрели сотрудники режимного учреждения. В результате, у нее нашли небольшой сверток с запрещенным веществом. Все психотропные препараты были изъяты. В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств".

Также в этот день в исправительную колонию №2 сотрудники учреждения нашли на территории три свертка. В них находились 18 телефонов и 12 сим-карт. А в исправительную колонию №14 заключенным пытались передать семь мобильных телефонов. Однако они не успели дойти получателям, сотрудники режимного учреждения изъяли запрещенные предметы.

По данным фактам проводятся проверки.

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(Подробности)