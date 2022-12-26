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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 7:29

В Новочеркасске в ДТП пострадала 62-летняя женщина

Водитель авто не справился с управлением и врезался в другую легковушку
Лейла МИРИШОВА
В результате столкновения авто пострадала 62-летняя женщина. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В результате столкновения авто пострадала 62-летняя женщина. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске в аварии пострадала 62-летняя женщина. ДТП произошло 25 декабря около 16:00 на улице Макаренко.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель "Богдана-2110" двигался по улице Макаренко со стороны улицы Селекционной. Он выехал на красный свет на перекресток и врезался в иномарку "КИА Оптима", за рулем которой находился 55-летний водитель. В результате столкновения пострадала 62-летняя пассажирка "КИА".

Ей была оказана медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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