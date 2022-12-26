В Ростовской области под суд пойдет мужчина, избивший полицейского до смерти

Мужчину заключили под стражу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Морозовске мужчину обвиняют в жестоком избиении сотрудника МО МВД. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, в феврале текущего года мужчина зашел в местное кафе. В этом же заведении находился сотрудник МО МВД "Морозовский" в свободное от службы время. На фоне выпитого спиртного мужчина начал ссору с правоохранителем. В результате он набросился на сотрудника с кулаками. Он жестоко избил мужчину руками и ногами, а затем добил стеклянной бутылкой.
Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где спустя время он скончался от полученных телесных повреждений. Преступника задержали и возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве.
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