В Ростовской области поймали браконьера с уловом на 1 млн рублей

Нарушитель промышлял в акватории Таганрогского залива. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали браконьера с уловом пиленгаса на 1 млн рублей. Об этом утром 26 декабря рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, нарушителя заметили на берегу Таганрогского залива в районе хутора Красный Пахарь. Во время проверки во внедорожнике жадного рыбака нашли более 1,5 тонн рыбы.

После этого транспорт и всю добычу сразу же изъяли, было возбуждено административное дело. Также сейчас действия мужчины проверяют на уголовную составляющую. В этом случае жителю Дона будет грозить уже не штраф, а тюремный срок до 5 лет.

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