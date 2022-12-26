В Ростовской области экс-чиновника осудили за махинации с землей на 271 млн рублей

Подозреваемый намерен оспорить решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 3,5 года колонии общего режима получил бывший чиновник из Аксайского района. Приговор вынесли за незаконные махинации с землей и превышение полномочий, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Судом также был наложен арест на похищенное для возвращения в муниципальную собственность. Подозреваемый не согласен с вердиктом и намерен его оспорить, - добавили в ведомстве.

По данным следствия, речь идет об экс-председателе районного комитета по имущественным и земельным отношениям. Сторона обвинения утверждает, что в 2015 году представитель власти без торгов и по заниженной цене провел приватизацию 16 участков. Местный бюджет понес из-за этот убыток в 271,1 млн рублей.

Добавим, ранее чиновник уже отвечал по уголовной статье за такое преступление. Тогда его уличили в приватизации земли, выделенной для строительства объектов ЧМ-2018. Ущерб от прошлого нарушения составил более 65 млн рублей.

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