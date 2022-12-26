Жителю Ростовской области ограничили свободу за ложное сообщение о подготовке теракта

Телефонное хулиганство зарегистрировали в сентябре 2022 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области жителю Волгодонска на 6 месяцев ограничили свободу за ложное сообщение о подготовке теракта. Об этом 26 декабря рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, в сентябре 2022 года мужчина позвонил в экстренную службу и предупредил о «готовящемся акте терроризма в боксах одного из гаражных кооперативов города». Эту информацию сразу же проверили, но она оказалась фейком. Тогда правоохранители нашли телефонного хулигана и завели дело.
Известно, что приговор вынесли по части 1 статьи 207 УК РФ. Однако решение суда еще не вступило в силу, и подозреваемый имеет право подать апелляцию.
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