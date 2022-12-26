Жителю Ростовской области ограничили свободу за ложное сообщение о подготовке теракта

Телефонное хулиганство зарегистрировали в сентябре 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области жителю Волгодонска на 6 месяцев ограничили свободу за ложное сообщение о подготовке теракта. Об этом 26 декабря рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года мужчина позвонил в экстренную службу и предупредил о «готовящемся акте терроризма в боксах одного из гаражных кооперативов города». Эту информацию сразу же проверили, но она оказалась фейком. Тогда правоохранители нашли телефонного хулигана и завели дело.

Известно, что приговор вынесли по части 1 статьи 207 УК РФ. Однако решение суда еще не вступило в силу, и подозреваемый имеет право подать апелляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области экс-чиновника осудили за махинации с землей на 271 млн рублей

Приговор вынесли по статье «Превышение полномочий» (подробности)