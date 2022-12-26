Жители Ростова сообщили о двух громких звуках в небе над городом в ночь на 26 декабря

Странный шум ростовчане слышали ночью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ростова-на-Дону сообщили о «двух громких звуках в небе над северо-западной частью города». Люди отметили в группах VK что необычный грохот раздался в ночь на 26 декабря.

По словам ростовчан, внезапный шум был отчетливо слышен на Западном, на Военведе и в Северном микрорайоне. Якобы после звуковой волны у некоторых машин включилась сигнализация, дребезжали окна.

Пользователи сети предложили несколько версий случившегося - от хлопков петард до работы ТЭЦ. Добавим, официальных комментариев по этому поводу от управления МЧС и властей не поступало.

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