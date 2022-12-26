В Ростовской области начали подбирать место для памятника императрице Екатерине II

Идею об установке памятника поддержал губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области уже решают вопрос о месте размещения памятника Екатерине II. Об этом сообщили на собрании в честь 75-летия Ростовского отделения Русского географического общества (РГО).

Известно, что инициатором восстановления скульптуры на донской земле стало именно региональное РГО. Также об этой возможности ранее говорили в Заксобрании области. Идею поддержал губернатор Василий Голубев.

Речь идет о памятнике, который предложили перевезти в Ростов-на-Дону из города-побратима Одессы. В конце ноября депутаты Одесского горсовета решили убрать с улиц памятники, посвященные российским государственным деятелям.

Отметим, монумент Екатерины II впервые был установлен в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, но с 2007 года он был вновь восстановлен на Екатерининской площади.

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