Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 14:29

В Ростовской области начали подбирать место для памятника императрице Екатерине II

Скульптуру планируют перевезти в Ростов-на-Дону
Ангелина СКИБА
Идею об установке памятника поддержал губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

Идею об установке памятника поддержал губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области уже решают вопрос о месте размещения памятника Екатерине II. Об этом сообщили на собрании в честь 75-летия Ростовского отделения Русского географического общества (РГО).

Известно, что инициатором восстановления скульптуры на донской земле стало именно региональное РГО. Также об этой возможности ранее говорили в Заксобрании области. Идею поддержал губернатор Василий Голубев.

Речь идет о памятнике, который предложили перевезти в Ростов-на-Дону из города-побратима Одессы. В конце ноября депутаты Одесского горсовета решили убрать с улиц памятники, посвященные российским государственным деятелям.

Отметим, монумент Екатерины II впервые был установлен в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, но с 2007 года он был вновь восстановлен на Екатерининской площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону предложили перевезти из Одессы в Ростов демонтированный памятник Екатерине II

Инициативу уже поддержал глава Ростовской области (подробности)