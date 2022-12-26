Жителя Ростовской области оштрафовали на 2 млн рублей за реабилитацию нацизма

Нарушителя оштрафовали за публикацию в Интернете Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителя Ростовской области оштрафовали на 2 млн рублей по статье «Реабилитация нацизма». Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

- По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина разместил в своем интернет-сообществе в VK публикацию об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, об одобрении преступлений, установленных указанным приговором, - пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, нарушитель также опубликовал фотографии немецких командиров и указал ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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