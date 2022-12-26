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НовостиОбщество26 декабря 2022 20:33

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о геомагнитных бурях 27 и 28 декабря

Основные магнитные возмущения ожидаются во вторник
Ангелина СКИБА
Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание

Фото: Иван ВИСЛОВ

27 и 28 декабря на жителей Ростова-на-Дону обрушатся геомагнитные бури. Многие их даже не заметят, но метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Так, по данным сайта gismeteo.ru, основные магнитные возмущения из-за солнечной активности ожидаются во вторник. Их сила утром и днем составит 5 баллов из 8 возможных.

28 декабря метеобури начнут стихать. Ночью и утром прогнозируют 3-4 балла. К 21 часу природные возмущения сойдут на нет и будут составлять уже 2 балла.

Напомним, по мнению специалистов, помочь при влиянии геомагнитных изменений могут травяные чаи и компоты. Метеозависимым людям также, по возможности, следует избегать стрессов и снизить нагрузку.

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