Администрация Таганрога призвала жителей не запускать фейерверки во время новогодних праздников

Отметим, что официального запрета на салюты на территории Ростовской области нет.
Фото: Иван Макеев
В Таганроге администрация попросила не запускать фейерверки в новогодние праздники. Обращение мэрия опубликовала в социальных сетях.
Власти настоятельно попросили жителей города отказаться от покупки пиротехники, чтобы не вызывать общественного беспокойства и резонанса.
Отметим, что официального запрета на салюты на территории Ростовской области нет. Однако часть местных жителей обращались к региональным властям с тем, чтобы запретить фейерверки во время СВО.
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