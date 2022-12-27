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НовостиОбщество27 декабря 2022 6:40

Администрация Таганрога призвала жителей не запускать фейерверки во время новогодних праздников

Свое обращение власти опубликовали в соцсетях
Лейла МИРИШОВА
Отметим, что официального запрета на салюты на территории Ростовской области нет.

Отметим, что официального запрета на салюты на территории Ростовской области нет.

Фото: Иван Макеев

В Таганроге администрация попросила не запускать фейерверки в новогодние праздники. Обращение мэрия опубликовала в социальных сетях.

Власти настоятельно попросили жителей города отказаться от покупки пиротехники, чтобы не вызывать общественного беспокойства и резонанса.

Отметим, что официального запрета на салюты на территории Ростовской области нет. Однако часть местных жителей обращались к региональным властям с тем, чтобы запретить фейерверки во время СВО.

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