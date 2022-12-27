В Ростове задержали мужчину, избившего до полусмерти новорожденную дочь и супругу

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина в порыве гнева до полусмерти избил новорожденную дочь и жену. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в СУ СК по Ростовской области 27 декабря.

По информации ведомства, в Пролетарском районе города 25-летний мужчина на фоне выпитого спиртного начал ругаться с супругой. В этот момент жена кормила новорожденную дочь. Разъяренный мужчина набросился на них с кулаками. Он жестоко избил супругу, а затем переключился на беззащитную малышку. Девочка без остановки получала от отца многочисленные удары по телу и голове. Мама в панике вызвала скорую помощь и пыталась утихомирить пьяного мужа. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Мужчину задержала полиция. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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