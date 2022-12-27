Под Ростовом планируют построить вторую очередь кладбища в Мясниковском районе

Все работы оценили в 15 млн рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мясниковском районе планируют построить вторую очередь кладбища. Об этом сообщил директор «Службы городских кладбищ» Антон Маненков.
По словам Антона Маненкова, управление капитального строительства города заключило контракт с Конструкторским бюро «ГСК «ДОН» для выполнения инженерных изысканий. На данный момент готовится разработка ПСД и рабочей документации по второй очереди кладбища.
Все работы оценили в 15 млн рублей. Отметим, что на сегодняшний день "Ростовское" кладбище занято на 70%.
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