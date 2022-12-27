27 декабря на Северном обходе Ростова перекрыли проезд из-за аварии с двумя фурами

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд транспорта. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

27 декабря на Северном обходе Ростова-на-Дону после ДТП с большегрузами собралась внушительная пробка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- Сегодня, около 12 часов, в Мясниковском районе на Северном обходе Ростова столкнулись два грузовика MAN. В настоящее время движение на участке перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасный проезд транспорта, - пояснили в ведомстве.

Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», затор на обходе донской столицы в целом в обе стороны составляет около 10 км. Наибольшее скопление машин наблюдается в районах Нижнетемерницкого и Больших Салов.

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Если вы видели случившееся или запомнили нарушителя, нужно обратиться УГИБДД (подробности)