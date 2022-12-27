В Ростове-на-Дону водитель такси врезался в автобус с 30 пассажирами

Обе машины получили механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Рано утром 27 декабря в Ростове-на-Дону водитель такси на полном ходу врезался в пассажирский автобус. Информация о случившемся поступила от сотрудников отдела пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, все произошло около половины восьмого на Стачки, в районе Петрашевского, 34. Предварительно, 55-летний мужчина за рулем Renault Logan влетел в автобус № 34а, который стоял на остановке.

- В момент удара в салоне общественного транспорта находились 30 человек. Никто из них не пострадал, медицинская помощь не понадобилась и таксисту. При этом обе машины получили механические повреждения, - рассказали в УГИБДД.

Детали происшествия еще выясняют. Донских водителей просят соблюдать безопасную скорость и строго придерживаться правил дорожного движения.

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