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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:32

В Ростовской области 10 специалистов экстренных служб удостоили звания «Лучший спасатель»

Власти отметили тех, кто внес значительный вклад в работу по защите населения
Ангелина СКИБА
Спасателям вручили дипломы и нагрудные знаки. Фото: сайт правительства РО

Спасателям вручили дипломы и нагрудные знаки. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 10 специалистов экстренных служб наградили дипломами и нагрудными знаками «Лучший спасатель». Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.

- Спасение людей, ликвидация последствий ЧС - сложная и ответственная работа, которая требует высокой квалификации и самоотверженности, - подчеркнул Василий Голубев.

Лучшими из лучших на Дону признали спасателей, которые проявили особый профессионализм и внесли значительный вклад в работу по защите населения. Так, отметили достижения Владимира Бедевкина, Зинура Зайнуллина, Геннадия Карпова, Алексея Кулеш, Бориса Кулиш, Сергея Лепявки, Максима Науменко, Алексея Раскатова, Юрия Рыжкова, Владимира Штрека.

Напомним, звание «Лучший спасатель» глава донского региона утвердил в 2018 году.

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