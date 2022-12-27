С 2023 года в Ростовской области введут ежемесячную выплату для детей с редким заболеванием

На поддержку детей губернатор выделил из бюджета почти 7,3 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

С 1 января 2023 года в Ростовской области введут ежемесячную выплату для семей с детьми, болеющими редким генетическим недугом - фенилкетонурией. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Размер выплаты - от 2,3 тысячи рублей до более чем 6 тысяч рублей, в зависимости от возраста ребенка, - уточнили власти.

Губернатор Василий Голубев по просьбе родителей ребят выделил из бюджета почти 7,3 млн рублей. Эти деньги получатели должны будут потратить на специальное питание.

В донском регионе сейчас проживают 114 детей с подобным заболеванием. Им нужны особенные продукты для ежедневного питания, часть из которых предоставляют бесплатно. Все остальное обычно семьи закупают самостоятельно. Напомним, при фенилкетонурии любой белок превращается в яд для организма ребенка.

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