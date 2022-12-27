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НовостиОбщество27 декабря 2022 15:16

С января 2023 года изменятся тарифы на проезд в электричках Ростовской области

Пассажиры будут платить на 2,5 рубля больше, чем сейчас
Ангелина СКИБА
Поездки по территории Ростовской агломерации также будут стоить 26 рублей

Поездки по территории Ростовской агломерации также будут стоить 26 рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года подорожает проезд в электричках Ростовской области. Об этом предупреждает АО «СКППК».

- На территории донского региона тариф составит 21 рубль за 10 км пути, - говорится в сообщении.

При этом стоимость поездки по территории Ростовской агломерации в пределах от Рабочего городка до Гниловской и станции Ростов-Берег остается неизменной. С пассажиров также будут брать за билет 26 рублей.

Напомним, до этого цены на проезд в ж/д составах меняли в прошлом году.

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