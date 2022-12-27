С января 2023 года изменятся тарифы на проезд в электричках Ростовской области

Поездки по территории Ростовской агломерации также будут стоить 26 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года подорожает проезд в электричках Ростовской области. Об этом предупреждает АО «СКППК».

- На территории донского региона тариф составит 21 рубль за 10 км пути, - говорится в сообщении.

При этом стоимость поездки по территории Ростовской агломерации в пределах от Рабочего городка до Гниловской и станции Ростов-Берег остается неизменной. С пассажиров также будут брать за билет 26 рублей.

Напомним, до этого цены на проезд в ж/д составах меняли в прошлом году.

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