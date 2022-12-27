В 2022 году в Ростовской области благоустроили 131 общественную территорию

В 2023 году в регионе собираются реконструировать 115 объектов. Фото: сайт правительства РО

С начала 2022 года в Ростовской области благоустроили 131 общественное пространство. Эту работу провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- План по обновлению донских территорий выполнили в полном объеме. Большинство площадок предложили благоустроить местные жители. Отрадно, что люди принимают участие в опросах и активно влияют на жизнь в регионе, - отметил Игорь Сорокин.

Чиновник добавил, что в этом году, как и в предыдущие периоды, в том числе привели в порядок и реконструировали старые парки и скверы.

- Начиная с 2017 по 2022 год включительно на Дону благоустроили более 870 дворовых и общественных территорий. В 2023 году в планах реконструкция 115 объектов, а до конца 2024 года их количество достигнет 1146, - прокомментировал Игорь Сорокин.

К слову, в этом году после проведенных работ в поселке Кагальник Азовского района появилась новая парковая зона «Рыбацкий берег». В поселке Вороново Целинского района освежили местную зону отдыха. Также полностью обновили парк, прилегающий к ДК, в поселке Гигант Сальского района, и это далеко не все площадки, которые теперь радуют жителей Дона.

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