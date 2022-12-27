Водители двух фур попали в больницу после ДТП на Северном обходе Ростова-на-Дону

Авария с участием тяжелого транспорта произошла сегодня около полудня Фото: Сергей ГАПОН

27 декабря на Северном обходе Ростова-на-Дону в ДТП пострадали водители двух фур. Обновленную информацию по аварии предоставил сотрудник отдела пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- После столкновения в больницу с травмами увезли мужчин 42 и 54 лет, - уточнил представитель ведомства.

Известно, что авария с участием тяжелого транспорта произошла сегодня около полудня. Как предварительно выяснили, дальнобойщик на грузовике MAN, уходя от столкновения с остановившимися легковушками, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся в другим автомобилем той же марки.

Напомним, из-за этого ДТП на обходе Ростова днем 27 декабря собрался затор общей протяженностью около 10 км. Трассы была перерыта. По состоянию на 22 часа дорога свободна, добавили в Госавтоинспекции.

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Сейчас правоохранители выясняют детали и причины случившегося (подробности)