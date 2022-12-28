В рейтинг самых перспективных игроков мира вошел защитник ФК "Ростов"

Отметим, что в декабре текущего года футболист отметил свое 19-летие. Фото: ФК "Ростов"

В рейтинг самых перспективных футболистов мира вошел защитник ФК "Ростов". Список спортсменов опубликовали на сайте международного центра спортивных исследований CIES.

В рейтинг вошли всего 11 футболистов из России, в числе которых оказался и донской футболист Виктор Мелехин. Игрок команды расположился на десятом месте в рейтинге центральных защитников. Также он стал одним из двух самых молодых футболистов первой десятки и вторым с конца рейтинга по трансферной стоимости. Специалисты оценили спортсмена в 7,4 млн евро.

Отметим, что в декабре текущего года футболист отметил свое 19-летие. Его контракт с ростовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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