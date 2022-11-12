Болельщики ФК "Ростов" после матча с "Крыльями Советов": "Надежда на медали сильна как никогда!"

Фанаты проводили ростовчан на игровую паузу словами благодарности. Фото: ФК "Ростов".

Болельщики ФК "Ростов" остались довольны гостевой игрой против "Крыльев Советов". Фанаты уверены, что в этом году донской клуб добьется заслуженного призового места. После игры любители футбола высказали свое мнение под победным постом на официальной страничке клуба в социальной сети.

Многие сошлись во мнении, что за эту половину сезона весь состав клуба вырос профессионально. Речь шла не только об игроках, но и о тренерах. Фанаты заявили, что теперь будут жить лишь надеждой на то, что после перерыва "Ростову" все-таки удастся сохранить лидирующие позиции и не потерять призовое место, до которого они дошли упорным трудом.

"Спасибо команде за позитивное завершение этого футбольного года! Все молодцы! Карпин красавец! Всех с победой!!! Надежда на медали в этот раз сильна как никогда", "Ребята наигрались, мы насмотрелись. В целом эта часть сезона удалась, и что по настоящему порадовало, это то, что команда очень ответственно отнеслась к турниру и к своей готовности. Растут и по игре, и по креативу как команда в целом, так и по отдельности игроки с тренерами", "Всех с победой! Надеюсь звезды сойдутся и мы будем на втором месте. Желто-синий самый сильный!", "С победой родные, хорошо сыграли первую часть чемпионата, где-то было валидольно, но вы справились, спасибо за игру", - написали болельщики.

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Счет в противостоянии с "Крыльями Советов" открыл форвард "Ростова" Егор Глебов.

Мяч залетел в ворота соперника на 28-й минуте игры.