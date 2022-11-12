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НовостиСпорт12 ноября 2022 12:16

Счет в противостоянии с "Крыльями Советов" открыл форвард "Ростова" Егор Глебов

Мяч залетел в ворота соперника на 28-й минуте игры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Счет в противостоянии с "Крыльями Советов" открыл форвард "Ростова" Егор Глебов. Фото: ФК "Ростов".

Счет в противостоянии с "Крыльями Советов" открыл форвард "Ростова" Егор Глебов. Фото: ФК "Ростов".

Игрок "Ростова" Егор Глебов открыл счет в матче 17-го тура Мир Российской премьер-лиги против "Крыльев Советов". Мяч попал в ворота соперника на 28-й минуте игры.

Ростовчане начали атаку подачей с правого фланга. Защитнику самарской команды не удалось выбить мяч и Егор Глебов, воспользовавшись этим, из-за линии штрафной пробил в правый от себя угол.

Голкиперу самарцев не удалось спасти ворота - снаряд пролетел у него между рук. Счет на табло сменился на 0:1 в пользу ФК "Ростов".

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Есть первый гол в матче «Ростов» - «Динамо».

Первая же попытка ростовчан попасть в ворота соперников увенчалась успехом.