ФК "Ростов" одержал уверенную победу в гостевом матче с "Крыльями Советов". Фото: ФК "Ростов".

ФК "Ростов" смог одержать победу в гостевом матче 17-го тура Мир Российской премьер-лиги против "Крыльев Советов".

Дончане смогли открыть счет еще в середине первого тайма. Гол в ворота соперника забил Егор Глебов. Футболист пробил с линии штрафной, а вратарь хотя и мог отразить удар, но сделать ему этого не удалось. В конце тайма в лидеры "Ростов" вывел Дмитрий Полоз своим точным ударом с пенальти. Команды отправились в раздевалку со счетом 0:2 в пользу гостей.

После перерыва оба клуба перешли в наступление и раз за разом атаковали ворота друг друга. На 73-й минуте игры самарскому футболисту Владиславу Шитову удалось-таки отыграть один мяч. Но все попытки соперника оказались тщетны, когда уверенную точку в игре поставил ростовчанин Максим Осипенко. Шикарная подача Уткина, точная скидка от Комличенко и уверенный удар по воротам от Осипенко сделали "Ростов" явным победителем сегодняшнего матча.

Теперь донскому клубу не грозит оказаться ниже третьей строчки в турнирной таблице до объявления паузы в чемпионате.

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Мяч залетел в ворота соперника на 28-й минуте игры.