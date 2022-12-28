В Ростове за автоподставы на 30 млн рублей будут судить участников банды и экс-полицейского

Подозреваемых обвиняют по четырем уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону пять человек и бывшего сотрудника полиции будут судить по подозрению в автоподставах с мошенничеством и подкупом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- В зависимости от роли и степени участия в преступлениях задержанных обвиняют по статьям «Получение взятки», «Дача взятки», «Мошенничество в сфере кредитования» и «Служебный подлог». По последней статье было доказано 60 эпизодов нарушения закона. Всего разбирательства вели по двум уголовным делам, - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы злоумышленники инсценировали различные ДТП на территории Ростова-на-Дону. По каждому случаю на основании липовых документов, которые составлял бывший инспектор ГИБДД, обращались в страховые компании и суды. В итоге на компенсациях и других выплатах обманщики заработали более 30 млн рублей.

- Сотрудник полиции, в свою очередь, за указанные противоправные действия получал взятки от участников преступной группы в общей сумме более 1,8 млн рублей, - добавили в Следкоме.

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Сейчас по этому факту еще ведут следствие (подробности)