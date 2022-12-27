В Ростовской области капитана теплохода заподозрили в хищении 40 тонн топлива

Сейчас задержанному грозят штраф и до 10 лет тюрьмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области капитана теплохода заподозрили в особо крупном хищении топлива и завели после этого уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в октябре 2022 года груз, принадлежащий Азово-Донской бассейновой администрации, перевозили на теплоходе «ОСП-1». Капитан этого судна решил нажиться и договорился с моряками другого корабля.

В итоге нарушители перекачали для последующей продажи 40 тонн топлива. Сумма ущерба составила свыше 3,2 млн рублей. Сейчас предполагаемому организатору хищения грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

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