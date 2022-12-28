В аварию на проспекте Стачки попали четыре машины. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Массовое ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки. Об этом днем 28 декабря сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 50-летний водитель автомобиля Mazda, перестраиваясь, врезался в автобус Setra с 40 пассажирами в салоне. После этого легковую иномарку отбросило на Toyota RAV4. В этот момент у Mazda вылетело стекло и ударило по встречному Hyundai Creta.

- Информации о пострадавших не поступало. Транспортные средства получили механические повреждения, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители еще выясняют обстоятельства и причины аварии. Донских водителей в очередной раз просят быть внимательными за рулем и строго соблюдать правила дорожного движения.

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