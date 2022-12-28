В Ростовской области планируют создать автошколы для детей и подростков

Во время занятий дети с самых азов будут изучать устройство транспортного средства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госавтоинспекция Ростовской области совместно с региональным Министерством образования планирует создать на Дону сеть современных юношеских автошкол, где детей будут учить автоделу с самых азов. Об этом рассказала заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области Юлия Комарницкая.

По ее словам, в 2022 году была закрыта единственная на Дону школа, где детей обучали не только безопасному поведению на дорогах, но и непосредственно вождению транспорта. Она работала более 50 лет и входила в систему дополнительно образования. В настоящий момент Госавтоинпекция Ростовской области из-за своего юридического статуса не может самостоятельно заключить соглашение об обучении детей, но планирует создать на уровне правительства Ростовской области учреждения дополнительного образования или ввести отдельные предметы на базе донских организаций среднего специального образования.

Во время таких занятий дети с самых азов будут изучать устройство транспортного средства, чтобы понимать, почему автомобиль является средством передвижения повышенной опасности. При этом строгие требования будут предъявляться к качеству автодрома, где будет производиться обучение детей. Все технологии обучения будут интерактивными. Большое внимание будет уделено уровню педагогических работников.

- Важно формировать у детей ответственное отношение к вождению, - подчеркнула Юлия Комарницкая. - Даже не наличие водительского удостоверения делает человека водителем, а именно его понимание, какой вред он может принести своим неправильным поведением окружающим. Сейчас с Министерством образования мы определяем, какие организации станут базой для таких автошкол.

Специалист также отметила, что довольно часто родители сами допускают ошибку, обучая своих детей вождению транспорта. После чего, даже при запрете пользования автомобилем, ребенок может самостоятельно сесть за руль под влиянием постороннего и попасть в ДТП.

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