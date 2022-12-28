В Таганроге планируют открыть точки сбора для крупногабаритного мусора

Крупногабаритным мусором считаются строительные материалы и старая мебель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на улицах разных районов Таганрога планируют установить мусорные мегабаки. Об этом на встрече с журналистами сообщил сити-менеджер приморского города Михаил Солоницин.

- Выстраиваем систему раздельного сбора. Кроме мест для твердых коммунальных отходов, готовим территории под мегабаки, предназначенные для крупногабаритного мусора, - сказал Михаил Солоницин.

Крупногабаритным мусором считаются строительные материалы, старая бытовая техника, отходы после ремонта жилых помещений, ненужная мебель и другое.

Добавим, в декабре 2022 года замглавы таганрогской администрации по вопросам городского хозяйства Алексей Махов рассказал, что мусорные экобоксы собираются убирать с проезжей части по просьбе жителей. По словам чиновника, часто баки выставляют не на площадках, а прямо около дорог, что мешает людям и создает аварийные ситуации.

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