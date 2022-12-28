В центре Таганрога в новогоднюю ночь ограничат проезд транспорта

Водители легковушек должны объезжать участок согласно схеме дорожного движения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области жителей и гостей Таганрога предупреждают о перекрытии улицы Петровской в новогоднюю ночь. Эта информация появилась в группе городской администрации в VK.

- С 22 часов 31 января до 6 часов 1 января на период праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта от переулка Гоголевского до переулка Антона Глушко, - сообщили власти.

Объезд для транспорта общего пользования:

Маршрут № 17: от переулка Гоголевского по улице Фрунзе, переулку Антона Глушко, улице Петровской, в обратном направлении - по улице Петровской, переулку Итальянскому, улице Фрунзе и далее по установленной схеме.

Маршруты № 2, 3, 6, 15, 19, 30, 56, 60, 74: от переулка Гоголевского по улице Фрунзе, переулку Антона Глушко, улице Петровской, в обратном направлении - по улице Греческой, переулку Итальянскому, улице Фрунзе и далее по обычному направлению.

Другие машины должны объезжать перекрытый участок согласно схеме организации дорожного движения.

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Свое обращение власти опубликовали в соцсетях (подробности)