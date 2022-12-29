С 21 января до 31 мая в Ростове-на-Дону ограничат проезд по улице 339-й Стрелковой Дивизии

Ограничения будут действовать от строения №15 до улицы Малиновского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону на несколько месяцев ограничат движение транспорта по улице 339-й Стрелковой Дивизии. Об этом предупреждает городской департамент транспорта.

- Ограничения должны ввести на участке улицы в районе строения №15 до улицы Малиновского с 20 января до 31 мая 2023 года, - говорится в сообщении.

Как уточнили власти, сложности с проездом у водителей появятся из-за работ по обновлению тепловой магистрали.

Добавим, до 30 июня 2023 года в донской столице собираются оставить перекрытой часть дороги на Социалистической, от Чехова до Соколова. Также на этот срок продлили ограничение проезда по Лермонтовской, около дома № 123.

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