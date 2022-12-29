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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:01

Фейки о помощи военным из несуществующего центра распространили в Ростовской области

Злоумышленники указали в сообщении телефон волонтера, которая даже не подозревала об этом
Ангелина СКИБА
В Ростове раненых бойцов направляют в Военно-клинический госпиталь Минобороны

В Ростове раненых бойцов направляют в Военно-клинический госпиталь Минобороны

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области неизвестные разослали липовую информацию о сборе помощи для раненых бойцов, предупреждают авторы телеграм-канала «Война с фейками. Ростов».

- В мессенджерах ведется рассылка о сборе б/у вещей для военных, якобы поступивших в распределительный центр донской столицы. Однако, на самом деле, подобного учреждения не существует, - отметили в опубликованном посте.

Раненых бойцов, которые прибывают в город, сразу же направляют в Военно-клинический госпиталь Минобороны России. Кроме того, выяснилось, что волонтер, от имени которой распространяли сообщения, даже не подозревала об этом.

- Недоброжелатели использует реальный номер добровольца, чтобы усилить провокацию. Напомним, помочь нашим ребятам можно с помощью движения #Мывместе, акции ОНФ «Все для Победы», а также через фонд поддержки, созданный по инициативе губернатора Василия Голубева, - добавили авторы телеграм-канала «Война с фейками. Ростов».

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