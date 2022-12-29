Жителей Каменска-Шахтинского попросили отказаться от фейерверков на праздниках

Ранее воздержаться от фейерверков также попросили жителей Таганрога Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области жителей Каменска-Шахтинского попросили отказаться от праздничных фейерверков и салютов на Новый год. Это обращение распространили местные власти.

- Приближаются праздники, однако сегодня многие не смогут встретить их в кругу родных, ведь они выполняют свой ратный долг перед Родиной. В такое непростое время использование пиротехники - ничто иное, как выбрасывание денег на ветер ради секунд мнимого «веселья», - отметили в администрации Каменска-Шахтинского.

Деньги, отложенные на яркие огни и шумные петарды, людям рекомендовали передать в помощь военным, которые сейчас находятся в зоне специальной операции.

- Просим всех жителей Каменска воздержаться от покупки и использования пиротехнических изделий и запуска фейерверков. В Новом году мы все ожидаем счастливых перемен в жизни, и каким он будет, зависит от каждого из нас, - резюмировали власти.

Напомним, ранее воздержаться от фейерверков также попросили жителей Таганрога.

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