В Ростове в новогоднюю ночь и на Рождество продлят работу общественного транспорта

Автобусы будут работать по расписанию выходного дня Фото: Иван ВИСЛОВ

С 31 декабря по 8 января общественный транспорт Ростова-на-Дону будет курсировать по расписанию выходного дня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Кроме того, с 31 декабря на 1 января работу маршрутов продлят до 1 часа ночи, на Рождество - до 3 часов ночи, - добавил Алексей Логвиненко.

Власти донской столицы планируют задействовать на праздниках не менее 250 единиц подвижного состава.

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