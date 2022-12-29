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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:01

В Ростове в новогоднюю ночь и на Рождество продлят работу общественного транспорта

Всего планируют задействовать не менее 250 единиц подвижного состава
Ангелина СКИБА
Автобусы будут работать по расписанию выходного дня

Автобусы будут работать по расписанию выходного дня

Фото: Иван ВИСЛОВ

С 31 декабря по 8 января общественный транспорт Ростова-на-Дону будет курсировать по расписанию выходного дня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Кроме того, с 31 декабря на 1 января работу маршрутов продлят до 1 часа ночи, на Рождество - до 3 часов ночи, - добавил Алексей Логвиненко.

Власти донской столицы планируют задействовать на праздниках не менее 250 единиц подвижного состава.

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