В Ростове определили 7 мест для запуска новогодних фейерверков

Использовать салюты, петарды, фейерверки нужно с умом и очень осторожно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове определили 7 официальных мест для запуска новогодних фейерверков. Информация с адресами площадок появилась на сайте городской администрации.

Так, использовать пиротехнику можно будет на следующих территориях: пространство перед зданием районной администрации - Комарова, 28/5, парковка в районе Гребного канала, Рабочая площадь, 11, проспект Мира, 29, Закруткина, 106, со стороны улицы Сосновой в районе памятного знака «Меч» и на улице Жданова, 2/7.

То есть, места для праздничных забав оборудовали в Ворошиловском, Кировском, Железнодорожном, Первомайском, Пролетарском, Октябрьском и в Советском районах. Исключение - Ленинский район, там нет подобной площадки.

Ростовчанам, да и всем жителям Дона, напоминают, что использовать салюты, петарды, фейерверки нужно с умом и очень осторожно. Нельзя забывать о правилах безопасности. К слову, ранее в некоторых городах Ростовской области власти призвали местных жителей вовсе отказаться от фейерверков.

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