В Краснодарском крае на свободу вышел виновник автоаварии, унесшей сразу три жизни

Легковушка, в которой ехали супруги Масловы с дочкой, превратилась в груду металлолома. Фото: сайт «КП - Кубань»

В Краснодарском крае на свободу вышел Артур Швец - виновник ДТП, которое унесло жизни годовалой малышки и ее родителей, а также оставило сиротой старшего сына семьи - 10-летнего мальчика. Об этом сообщает «КП - Кубань».

Известно, что осужденный провел в колонии-поселении Приморско-Ахтарска 9 лет, то есть с 2013 года. Во время отбывания наказания он пытался выйти по УДО, но его ходатайство отклонили. В итоге освободился Артур Швец в декабре 2022 года.

Источник «КП - Кубань» в силовых структурах сообщил, что осужденного забрал «кто-то из родни». А вот адвокат потерпевшей стороны заявил, что мужчина даже не попытался возместить ущерб за моральный вред. Эта сумма должна составлять около 6 млн рублей.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Краснодаре 17 ноября 2013 года. Тогда 21-летний Артур Швец за рулем Toyota Camry пересек сплошную и на скорости влетел в отечественную легковушку, в которой находилась семья Масловых.

После удара супруги Людмила и Андрей скончались на месте, а их маленькая дочь получила перелом основания черепа. Медики боролись за жизнь ребенка в течение пяти суток, но все усилия оказались тщетными. Позже правоохранители выяснили, что в крови виновника ДТП был алкоголь - 1,12 промилле.

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