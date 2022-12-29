Лор-врач рассказал ростовчанам, когда нужно удалять миндалины, и чем опасно их оставлять

Не всегда доктора рекомендуют сохранять миндалины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причины удаления миндалин ростовчанам назвала лор-врач Наталья Доронина. В беседе с NEWS.ru доктор рассказала, что такой вопрос чаще других беспокоит пациентов, страдающих хроническим тонзилитом.

- Пациенты обычно задаются одним и тем же вопросом — удалять миндалины или сохранять. Начинаются походы по многочисленным врачам, длительные курсы лечения, — пояснила Наталья Доронина.

По словам медика, еще одной причиной задуматься об удалении миндалин, может стать хотя бы раз пережитая флегмонозная ангина, а также частые ангины.

- Если вы хотя бы раз в жизни перенесли паратонзиллярный абсцесс, наш вердикт — удалять. Если вы болеете ангинами четыре и более раза в год, наш вердикт — удалять, — рекомендует доктор.

Удалить миндалины врач советует и в случае осложнений, возникающих из-за хронического тонзиллита.

- Если у вас на фоне хронического тонзиллита появились проблемы с сердцем, почками, щитовидной железой, суставами, мы также будем настаивать на удалении, — утверждает врач.

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