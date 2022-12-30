Все службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности

На дежурстве будут находиться 119 аварийных групп коммунальщиков
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Перед Новым годом и Рождеством все службы Ростова-на-Дону были переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили участники совещания, которое провел сити-менеджер Алексей Логвиненко.
- Во время праздников все бригады предприятий будут работать в режиме повышенной готовности. В целях обеспечения устойчивой работы ЖКХ города на дежурстве должны находиться 119 аварийных групп общим составом 537 человек, задействуют 271 единицу техники, - сообщил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.
По словам чиновника, коммунальщики уже проверили готовность специалистов, техники, резервных источников электроснабжения, а также наличие необходимого запаса топлива.
Добавим, спасатели ростовского управления по делам ГО и ЧС также до 9 января будут работать в режиме повышенной готовности. Эту информацию озвучил руководитель ведомства Алексей Потешкин.
- Доведен график дежурных. Назначен оперативный штаб для усиления смен в случае ухудшения оперативной обстановки. Обеспечен режим круглосуточного руководства в праздничные дни, - прокомментировал Алексей Потешкин.
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