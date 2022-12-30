Ситуацию с выплатами медсестрам прокомментировал глава Минздрава Ростовской области

Ранее медсестры пожаловались, что им заплатили меньше, чем санитаркам
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев прокомментировал ситуацию с зарплатами медсестер в ЦГБ Каменска-Шахтинского. Напомним, ранее работницы больницы пожаловались, что им заплатили меньше, чем санитаркам.
Прежде всего, министр подчеркнул, что речь идет не о каких-то доплатах или премиях, а именно о федеральной целевой субсидии, которую выделили для выравнивания зарплат.
- Здесь не идет речь о каких-то пособиях, каких-то стимулирующих выплатах, в этой терминологии и заложена суть ответа. По всей России, по указам президента, была доведена целевая субсидия на выравнивание заработной. У врачей и медсестер разница была небольшая, а вот по категории младшего персонала она оказалась значительной, - разъяснил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.
Выяснения и недовольства на местах, по мнению чиновника, часто возникают из-за банального недопонимания между руководством и сотрудниками.
- Был главным врачом и могу сказать следующее: если руководитель все правильно разъясняет работникам, никто не удивляется, но если коммуникация не налажена, к сожалению, такие вопросы появляются, - добавил Юрий Кобзев.
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