Дежурства в столовых и уборку в классах собираются вернуть для школьников Ростовской области

Дети во время дежурств будут учиться ценить свой и чужой труд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Ростовской области, а также и по всей России, планируют вернуть дежурства учеников. Ребятам снова могут предложить убирать классы и следить за порядком в столовых. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на члена комитета по просвещению Госдумы России Ларису Тутову.

Подобный законопроект уже разрабатывают специалисты, подчеркнула парламентарий. По словам Ларисы Тутовой, чем чаще ребенок будет что-то делать своими руками, тем больше он начнет ценить труд других.

Добавим, также сейчас власти обсуждают идею о возрождении школьных производственных бригад, в которых могут обучать будущих комбайнеров и трактористов.

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