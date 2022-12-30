В Новочеркасске очевидцы сообщили о найденной сумке с двумя гранатами

Никакой угрозы для людей не было
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области на улице Транспортной Новочеркасска провели проверку после того, как очевидцы сообщили о подозрительной забытой сумке. Раннее люди в соцсетях сообщили, что в ней якобы лежали предметы, похожие на гранаты.
По словам источника "КП-Ростов-на-Дону", знакомого с ситуацией, на месте работали экстренные службы. Территорию оцепили.
- Проверку провели быстро. Никакой угрозы для людей не было, - добавил источник.
К слову, по словам очевидцев, специалисты сравнительно недолго пробыли на месте и в итоге сняли оцепление.
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