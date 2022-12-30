В Новочеркасске очевидцы сообщили о найденной сумке с двумя гранатами

Никакой угрозы для людей не было Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на улице Транспортной Новочеркасска провели проверку после того, как очевидцы сообщили о подозрительной забытой сумке. Раннее люди в соцсетях сообщили, что в ней якобы лежали предметы, похожие на гранаты.

По словам источника "КП-Ростов-на-Дону", знакомого с ситуацией, на месте работали экстренные службы. Территорию оцепили.

- Проверку провели быстро. Никакой угрозы для людей не было, - добавил источник.

К слову, по словам очевидцев, специалисты сравнительно недолго пробыли на месте и в итоге сняли оцепление.

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