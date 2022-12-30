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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:23

В Ростове-на-Дону накрыли 26 нелегальных точек продажи с хвойными деревьями

Также специальная комиссия обошла магазины с табаком и пиротехникой
Ангелина СКИБА
74 протокола составили за незаконные елки

74 протокола составили за незаконные елки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону за две недели, с 15 по 29 декабря, обнаружили 26 незаконных точек продажи хвойных деревьев. Об этом рассказали в городской администрации.

- В отношений продавцов-нарушителей оформили 74 административных протокола, - сообщили власти.

Добавим, проверки перед Новым годом провели не только на площадках с зелеными красавицами. Специалисты обошли также магазины с табачными изделиями и пиротехникой. В итоге изъяли 280 пачек контрафактных сигарет и 6686 потенциально опасных фейерверков и петард. После этого составили 24 протокола. Всего же, за все нарушения вместе, с 15 декабря до этого момента оформили 161 протокол.

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