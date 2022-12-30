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НовостиОбщество30 декабря 2022 14:55

В Ростовской области планируют разработать систему адаптации участников СВО к мирной жизни

К этой работе приступят уже в следующем году
Ангелина СКИБА
Поддержка мобилизованных граждан - задача на долгосрочный период

Поддержка мобилизованных граждан - задача на долгосрочный период

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2023 году начнут разрабатывать систему адаптации участников специальной операции к мирной жизни. Об этом на заседании в Общественной палате региона рассказал председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко.

- Уже есть предложения по системе адаптации военных. Это очень важная работа, которой нам предстоит заниматься в следующем году. Будет приниматься много решений, в том числе и нормативных, - отметил Александр Ищенко.

Спикер донского парламента добавил, что поддержка мобилизованных граждан - задача на долгосрочный период, и особенно важно помочь вернувшимся бойцам. Это потребует максимум усилий и плотной работы от властей и общественников.

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