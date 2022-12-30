В парке Таганрога из-за гриппа и ОРВИ отменили новогодние мероприятия

Не состоятся встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области жители и гости Таганрога не смогут посетить праздничные мероприятия на площадке арт-пространства «Таганрогский трамвай». Причина для отмены программ - заболеваемость ОРВИ и гриппом.

- Не состоятся кинопоказы, легкоатлетический забег, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также Рождественский концерт, - говорится на сайте «Таганрогская правда».

При этом без каких-либо ограничений будет работать сам парк имени Максима Горького, на территории которого находится указанная площадка.

- В праздничные дни территория отдыха будет работать в обычном режиме: с 7 до 22 часов, в том числе и в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, - отметили представители городской администрации на странице парка Горького в VK.

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